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Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 42,18 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Світові ціни на нафту впали

За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,13%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 39,22 долара за барель, втративши 1,38%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

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