Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром упали в цене до 60,15 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,56%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,58 доллара за баррель, потеряв 0,36%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.