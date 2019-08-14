Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром упали в цене до 60,76 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,88%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,46 доллара за баррель, потеряв 1,12%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.