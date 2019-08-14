Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу зранку впали в ціні до 60,76 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,88%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,46 долара за барель, втративши 1,12%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.