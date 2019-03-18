Мировые цены на нефть упали

По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,13%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,31 доллара за баррель, потеряв 0,36%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.