Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку впали в ціні до 67,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:19, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,13%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,31 долара за барель, втративши 0,36%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.