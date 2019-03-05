Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром упали в цене до 65,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:11, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,53%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,23 доллара за баррель, потеряв 0,64%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.