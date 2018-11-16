Мировые цены на нефть возобновили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром выросли в цене до 67,34 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,08%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,99 доллара за баррель, прибавив 0,94%.
Добавим, сырая нефть начала дорожать после падения на этой неделе ниже 65 долларов за баррель, мартовского минимума, установившегося после того, как 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.