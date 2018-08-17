Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,01%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиск нефти и газа на шельфе Черного моря: бурение скважин планируется

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,49 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.