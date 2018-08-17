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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мировые цены на нефть продолжили рост

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 71,44 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,01%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,49 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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