Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 71,44 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,01%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,49 доллара за баррель, прибавив 0,05%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.