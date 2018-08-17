Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 71,44 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,01%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,49 долара за барель, додавши 0,05%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.