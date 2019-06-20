Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 8:23, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,34%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,44 доллара за баррель, прибавив 1,26%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.