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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фокс Ньюс

Мировые цены на нефть продолжили рост

Киев • УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром выросли в цене до 61,68 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,60%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,45 доллара за баррель, прибавив 0,33%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Украинские Национальные Новости

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