Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром выросли в цене до 61,68 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,60%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,45 доллара за баррель, прибавив 0,33%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.