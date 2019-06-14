Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,60%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,45 доллара за баррель, прибавив 0,33%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.