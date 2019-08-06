Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 60,44 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,05%.
При этом, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,26 доллара за баррель, прибавив 1,04%.
Напомним, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.