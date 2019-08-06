Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 60,44 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,05%.
При цьому, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,26 долара за барель, додавши 1,04%.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.