Мировые цены на нефть повысились

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,25%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,24 доллара за баррель, прибавив 0,71%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.