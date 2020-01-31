Мировые цены на нефть поднялись
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 59,41 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,92%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,17 доллара за баррель, прибавив 1,98%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.