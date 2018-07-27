Мировая общественность готовит декларацию по Сенцова - СМИ

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре. В проекте декларации послы отмечают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.



Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Напомним, Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку.

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера.



Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым. По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.