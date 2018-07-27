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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34785 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Мировая общественность готовит декларацию по Сенцова - СМИ

Мировая общественность готовит декларацию по Сенцова - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Польша, США и несколько других стран хотят напомнить об Олеге Сенцове. Дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре. В проекте декларации послы отмечают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Напомним, Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку.

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера.

Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым. По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.

Украинские Национальные Новости

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