Світова громада готує декларацію щодо Сенцова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн хочуть нагадати про Олега Сенцова. Дипломати беруть участь в опрацюванні декларації із закликом про звільнення українця. Про це повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Документ буде адресований російському речнику з прав людини та ряду міністерств: юстиції, закордонних і внутрішніх справ, а також Генеральній прокуратурі. У проекті декларації посли наголошують, що Олега Сенцова незаконно утримують в Росії, а Москва не реагує на міжнародні заклики та петиції.
Дипломати нагадують, що українець вже понад два місяці голодує і стан його здоров’я поганий.
"Ми закликаємо Росію звільнити усіх незаконно ув’язнених громадян України", - говориться у проекті декларації.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини запропонував українському режисерові Олегу Сенцову припинити голодування.
Сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера.
Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з Сенцовим. За словами Москалькової, Сенцов розповів їй, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою. Також режисер багато читає.