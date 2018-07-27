Світова громада готує декларацію щодо Сенцова - ЗМІ

Документ буде адресований російському речнику з прав людини та ряду міністерств: юстиції, закордонних і внутрішніх справ, а також Генеральній прокуратурі. У проекті декларації посли наголошують, що Олега Сенцова незаконно утримують в Росії, а Москва не реагує на міжнародні заклики та петиції.



Дипломати нагадують, що українець вже понад два місяці голодує і стан його здоров’я поганий.

"Ми закликаємо Росію звільнити усіх незаконно ув’язнених громадян України", - говориться у проекті декларації.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини запропонував українському режисерові Олегу Сенцову припинити голодування.

Сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера.



Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з Сенцовим. За словами Москалькової, Сенцов розповів їй, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою. Також режисер багато читає.