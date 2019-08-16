Свитолина второй раз подряд потерпела поражение от американской теннисистки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пройти в четвертьфинальной стадии турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США), сообщает УНН.
В 1/8 финале Свитолина уступила 22-й ракетке мира из США Софии Кенин — 3:6, 6:7 (3).
Матч продолжался 1 час и 52 минуты. В первом сете украинке не удалось выиграть ни одного из 3 своих брейкпоинтов, а Кенин реализовала 1 шанс на брейк из 5.
Отметим, что в четвертьфинале Кенин сыграет против лидера посева Наоми Осаки из Японии.
Примечательно, что на прошлой неделе Кенин также оформила победу в двух сетах над Свитолиной на турнире в Канаде.