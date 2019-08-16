Світоліна вдруге поспіль зазнала поразки від американської тенісистки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пройти до чвертьфінальної стадії турніру WTA Premier 5 в Цинциннаті (США), повідомляє УНН.
В 1/8 фіналі Світоліна поступилася 22-й ракетці світу із США Софії Кенін — 3:6, 6:7 (3).
Матч тривав 1 годину і 52 хвилини. У першому сеті українці не вдалося виграти жодного з 3 своїх брейкпоїнтів, а Кенін реалізувала 1 шанс на брейк з 5.
Зазначимо, що у чвертьфіналі Кенін зіграє проти лідера посіву Наомі Осаки з Японії.
Примітно, що минулого тижня Кенін також оформила перемогу в двох сетах над Світоліною на турнірі в Канаді.