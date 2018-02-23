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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62802 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76628 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79353 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107245 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100356 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111516 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Свитолина в финале турнира в Дубае сыграет с россиянкой

Свитолина в финале турнира в Дубае сыграет с россиянкой

Киев  •  УНН

 • 8605 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд вышла в финал турнира WTA Premier - "Dubai Duty Free Tennis Championships", призовой фонд которого равняется 2,6 млн долл. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины, передает УНН.

В полуфинальной баталии украинке противостояла экс-первая ракетка мира, ныне 9-й номер WTA Ангелик Кербер. В первом сете Свитолина потеряла две свои подачи, но зато отобрала четыре чужих - 6:3. Начало второй партии ознаменовалось разменом подачами в третьем и четвертом геймах. Украинке удалось первой взять себя в руки - выиграла три гейма подряд - 5:2, а в девятом завершила матч - 6:3.

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Таким образом, наша землячка пятый раз подряд победила Кербер и седьмой в карьере.

Отметим, что соперницей украинки по финалу станет российская теннисистка Дарья Касаткина (24 в мире). Теннисистки играли между собой дважды. Обе предыдущие встречи (в Нью-Хейвен-2016 и в Торонто-2017) выиграла Свитолина.

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Добавим также, в течение 2018 года первая ракетка Украины уже успела выиграть 11 матчей (при двух поражениях).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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