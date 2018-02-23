Свитолина в финале турнира в Дубае сыграет с россиянкой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд вышла в финал турнира WTA Premier - "Dubai Duty Free Tennis Championships", призовой фонд которого равняется 2,6 млн долл. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины, передает УНН.
В полуфинальной баталии украинке противостояла экс-первая ракетка мира, ныне 9-й номер WTA Ангелик Кербер. В первом сете Свитолина потеряла две свои подачи, но зато отобрала четыре чужих - 6:3. Начало второй партии ознаменовалось разменом подачами в третьем и четвертом геймах. Украинке удалось первой взять себя в руки - выиграла три гейма подряд - 5:2, а в девятом завершила матч - 6:3.
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Таким образом, наша землячка пятый раз подряд победила Кербер и седьмой в карьере.
Отметим, что соперницей украинки по финалу станет российская теннисистка Дарья Касаткина (24 в мире). Теннисистки играли между собой дважды. Обе предыдущие встречи (в Нью-Хейвен-2016 и в Торонто-2017) выиграла Свитолина.
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Добавим также, в течение 2018 года первая ракетка Украины уже успела выиграть 11 матчей (при двух поражениях).