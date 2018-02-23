Світоліна у фіналі турніру в Дубаї зіграє з росіянкою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль вийшла у фінал турніру WTA Premier – "Dubai Duty Free Tennis Championships", призовий фонд якого рівняється 2 623 485 дол. Про це інформує Федерація тенісу України, передає УНН.
У півфінальній баталії українці протистояла екс-перша ракетка світу, нині 9-й номер WTA Ангелік Кербер. В першому сеті Світоліна втратила дві свої подачі, але натомість відібрала чотири чужих – 6:3. Початок другої партії ознаменувався розміном подачами в третьому та четвертому геймах. Українці вдалося першій взяти себе в руки – виграла три гейми поспіль – 5:2, а в дев’ятому завершила матч – 6:3.
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Таким чином, наша землячка вп'яте поспіль перемогла Кербер і всьоме в кар'єрі.
Зазначимо, що суперницею українки по фіналу стане російська тенісистка Дарина Касаткіна (24 у світі). Тенісистки грали між собою двічі. Обидві попередні зустрічі (в Нью-Гейвен-2016 і в Торонто-2017) виграла Світоліна.
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Додамо також, протягом 2018 року перша ракетка України вже встигла виграти 11 матчів (при двох поразках).