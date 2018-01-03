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Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в Брисбене

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. За 1 час и 5 минут шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина преодолела второй круг турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на персональный сайт спортсменки.

Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в Брисбене

Встреча с 44-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Анной Конюх закончилась со счетом 6:3, 6:1.

За время матча Свитолина выполнила 3 ​​эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 заработанных на подаче соперницы брейкпоинтов. Таким образом, победа для Украинской стала второй в третьем матче против хорватской теннисистки.

Стоит отметить, что в четвертьфинале соперницей первой ракетки Украины станет британская теннисистка Йоханна Конта, что занимает 9-ю строчку в рейтинге WTA. Это будет их третья встреча на теннисном корте, в обоих предыдущих встречах победу праздновала Элина Свитолина.

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Добавим также, Элина и Йоханна вместе выступали в Брисбене в парном турнире, но уступили в первом круге.

Напомним, украинская теннисистка Надежда Киченок вслед за свою сестрой Людмилой успешно стартовала в соревнованиях в парном разряде на турнире WTA Premier “Brisbane international”, что происходит в Австралии.

 

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