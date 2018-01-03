Світоліна пробилася до чвертьфіналу змагань у Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За 1 годину та 5 хвилин шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала друге коло турніру WTA Premier у Брісбені (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт спортсменки.
Зустріч із 44-ю ракеткою світу хорватською тенісисткою Анною Конюх закінчилася з рахунком 6:3, 6:1.
За час матчу Світоліна виконала 3 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 з 11 зароблених на подачі суперниці брейкпоінтов. Таким чином, перемога для українки стала другою в третьому матчі проти хорватської тенісистки.
Варто відзначити, що у чвертьфіналі суперницею першої ракетки України стане британська тенісистка Йоханна Конта, що займає 9-ту сходинку в рейтингу WTA. Це буде їхня третя зустріч на тенісному корті, в обох попередніх зустрічах перемогу святкувала Еліна Світоліна.
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Додамо також, Еліна і Йоханна разом виступали в Брісбені в парному турнірі, але поступилися в першому колі.
Нагадаємо, українська тенісистка Надія Кіченок слідом за свою сестрою Людмилою успішно стартувала в змаганнях у парному розряді на турнірі WTA Premier "Brisbane international", що відбувається в Австралія.