Свитолина претендует на номинацию "Лучший удар года" от WTA

Кроме Свитолиной на награду претендуют еще три теннисистки: румынки Симона Халеп и Патриция Тиг, а также полька Ига Святек.

В голосовании представлен резаный удар Элины, который она исполнила во время матча второго тура на Итоговом турнире WTA против другой номинантки - румынки Симоны Халеп (7:5, 6:3). Он был признан лучшим ударом октября.

Отдать свой голос за украинку можно по ссылке.

Кроме того, первая ракетка Украины может получить звание Fan Favorite, в котором поклонники выбирают самую любимую теннисистку прошедшего сезона. В состав претенденток также вошла и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Победительниц объявят 20 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, бывший финалист Australian Open вошел в тренерский штаб Свитолиной.

