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Світоліна претендує на номінацію "Кращий удар року" від WTA

Світоліна претендує на номінацію "Кращий удар року" від WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила в список фіналісток в номінації "Кращий удар року" за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на офіційному сайті організації, інформує УНН.

Окрім Світоліної на нагороду претендують ще три тенісистки: румунки Сімона Халеп і Патриція Тіг, а також полька Іга Святек.

У голосуванні представлений різаний удар Еліни, який вона виконала під час матчу другого туру на Підсумковому турнірі WTA проти іншої номінантки - румунки Сімони Халеп (7:5, 6:3). Він був визнаний кращим ударом жовтня.

Віддати свій голос за українку можна за посиланням

Крім того, перша ракетка України може здобути звання Fan Favorite, в якому шанувальники обирають найулюбленішу тенісистку сезону, що минув. До складу претенденток також увійшла і друга ракетка України Даяна Ястремська. Переможниць оголосять 20 грудня.

Як повідомлялося раніше в УНН, колишній фіналіст Australian Open увійшов до тренерського штабу Світоліної.

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