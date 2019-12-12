Колишній фіналіст Australian Open увійшов до тренерського штабу Світоліної
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала фото із новим представником зі свого тренерського штабу, повідомляє УНН з посиланням на "ВТУ" спортсменки.
"Командна робота дає вам кращу можливість перетворити бачення в реальність", - підписала фотографію в Instagram перша ракетка України.
Значимо, що Багдатісу 34 роки, свою професійну кар'єру кіпріот почав в 2003 році, а завершив виступи в якості гравця в цьому сезоні на Вімблдоні (програв у другому колі 20-й ракетці світу Маттео Берреттіні).
Свій особистий рекорд в рейтингу тенісист встановив в серпні 2006 року, коли став восьмою ракеткою світу. Багдатіс виграв 4 титули ATP, 10 раз був фіналістом, в тому числі і на Відкритому чемпіонаті Австралії в 2006 році.
Додамо, кілька років тому Світоліна виступала в парі з кіпріотом в складі команди Punjab Marshalls на турнірі Champions Tennis League.