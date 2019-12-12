Бывший финалист Australian Open вошел в тренерский штаб Свитолиной

"Командная работа дает вам лучшую возможность превратить видение в реальность", - подписала фотографию в Instagram первая ракетка Украины.

Значимо, что Багдатису 34 года, свою профессиональную карьеру киприот начал в 2003 году, а завершил выступления в качестве игрока в этом сезоне на Уимблдоне (проиграл во втором круге 20-й ракетке мира Маттео Берреттини).

Свой личный рекорд в рейтинге теннисист установил в августе 2006 года, когда стал восьмой ракеткой мира. Багдатис выиграл 4 титула ATP, 10 раз был финалистом, в том числе и на Открытом чемпионате Австралии в 2006 году.

Добавим, несколько лет назад Свитолина выступала в паре с киприотом в составе команды Punjab Marshalls на турнире Champions Tennis League.