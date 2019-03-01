Свитолина попала в число лучших теннисисток сезона по эйсам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Шестая ракетка мира Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток мира по количеству сделанных эйсов, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Первая ракетка Украины занимает седьмое место в рейтинге сезона среди теннисисток WTA. В среднем за матч украинка пробивает 4,9 эйсов. Всего в ней 64 подачи навылет.
Лидером идет голландка Кики Бертанс с показателем в 112 Далее расположились чешки Плишкова — 101 и Петра Квитова — 99. Однако все три спортсменки провели больше матчей за Свитолину.
Напомним, что сейчас Свитолина удерживает шестое место в рейтинге WTA.