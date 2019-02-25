Світоліна зберегла шосту позицію у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла шосту позицію в оновленому рейтингу WTA. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані рейтингу.
Світоліна обійняла 6-е місце з 4900 очками.
Наступною у рейтингу серед українок стала Леся Цуренко (2030) - втратила одну позицію і розмістилася на 24-ій сходинці.
Даяна Ястремська (1386) стала 36-ю - мінус дві позиції, Катерина Козлова (533) - плюс 11 позицій і тепер 115-а.
Перше місце у рейтингу - за японкою Наомі Осакою (6871). Другою стала румунка Сімона Халеп (5727), третя - чешка Петра Квітова (5605), четверта - американка Слоун Стівенс (5307), п'ята - чешка Кароліна Плішкова (5145).
Нагадаємо, 4 лютого Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA.