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Світоліна зберегла шосту позицію у рейтингу WTA

Світоліна зберегла шосту позицію у рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла шосту позицію в оновленому рейтингу WTA. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані рейтингу.

Світоліна обійняла 6-е місце з 4900 очками.

Наступною у рейтингу серед українок стала Леся Цуренко (2030) - втратила одну позицію і розмістилася на 24-ій сходинці.

Даяна Ястремська (1386) стала 36-ю - мінус дві позиції, Катерина Козлова (533) - плюс 11 позицій і тепер 115-а.

Перше місце у рейтингу - за японкою Наомі Осакою (6871). Другою стала румунка Сімона Халеп (5727), третя - чешка Петра Квітова (5605), четверта - американка Слоун Стівенс (5307), п'ята - чешка Кароліна Плішкова (5145).

Нагадаємо, 4 лютого Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA.

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