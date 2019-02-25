Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21252 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43450 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120272 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122993 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124482 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122532 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154782 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

Киев  •  УНН

 • 8830 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила шестую позицию в обновленном рейтинге WTA. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные рейтинга.

Свитолина заняла шестое место с 4900 очками.

Следующей в рейтинге среди украинок стала Леся Цуренко (2030) - потеряла одну позицию и расположилась на 24-й строчке.

Даяна Ястремская (1386) стала 36-й - минус две позиции, Екатерина Козлова (533) - плюс 11 позиций и теперь 115-я.

Первое место в рейтинге - за японкой Наоми Осакой (6871). Второй стала румынка Симона Халеп (5727), третья - чешка Петра Квитова (5605), четвертая - американка Слоун Стивенс (5307), пятая - чешка Каролина Плишкова (5145).

Напомним, 4 февраля Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA.

Украинские Национальные Новости

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