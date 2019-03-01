Світоліна потрапила до числа кращих тенісисток сезону за ейсами

Перша ракетка України займає 7-е місце в рейтингу сезону серед тенісисток WTA. В середньому за матч українка пробиває 4,9 ейсів. Загалом у неї 64 подачі навиліт.

Лідером йде нідерландка Кікі Бертанс із показником в 112. Далі розташувалися чешки Кароліна Плішкова – 101 та Петра Квітова – 99. Проте усі три спортсменки провели більше матчів за Світоліну.

Нагадаємо, що наразі Світоліна втримує шосте місце в рейтингу WTA.