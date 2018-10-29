Свитолина поднялась на четвертую строчку рейтинга WTA

Возглавляет рейтинг по-прежнему, румынка Симона Халеп, на втором месте расположилась немка Ангелика Кербер, на третьем - датчанка Каролин Возняцки.

Рейтинг WTA от 29 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 6921 очко;

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 5875;

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 5586;

4 (7). Элина Свитолина (Украина) - 5350;

5 (4). Наоми Осака (Япония) - 5115;

6 (6). Слоан Стивенс (США) - 5023;

7 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4630;

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4465;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4334;

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3315.

Как ранее информировал УНН, 28 октября выиграла итоговый Чемпионат WTA 2018 года, получив самый титул в своей карьере. Начала турнир обыграв пятую ракетку мира Петра Квитова (6-3, 6-3), которой проигрывала до этого 6 раз подряд. Также на окружном этапе выиграла в восьмой ракетки Плишкова (6-3, 2-6, 6-3) и в прошлогодней чемпионки этого соревнования, третьей ракетки мира Каролин Возняцки (5-7, 7-5, 6-3). В полуфинале обыграла Бертенс (7-5, 6-7 (5-7), 6-4) и вышла в финал, где одержала победу над шестой ракеткой мира Слоун Стивенс (3-6, 6-2, 6-2) . Элина Свитолина первой из украинок выиграла Чемпионат WTA, который является пятым по значимости турниром после турниров Большого шлема.