Світоліна піднялася на четвертий рядок рейтингу WTA

ukru
Ексклюзив
15:27 • 33413 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 66998 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 119645 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104303 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 96810 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109937 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128201 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74332 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82561 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 164893 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64258 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113377 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 90859 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 70851 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 68992 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 119651 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128203 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 164896 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508805 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 9313 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 11705 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23120 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53972 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57977 перегляди
Актуальне
Світоліна піднялася на четвертий рядок рейтингу WTA

Світоліна піднялася на четвертий рядок рейтингу WTA

Київ • УНН

 • 21478 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна в оприлюдненому 29 жовтня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) піднялася на три позиції і стала четвертою ракеткою світу, передає УНН.

Очолює рейтинг, як і раніше, румунка Сімона Халеп, на другому місці розташувалася німкеня Ангеліка Кербер, на третьому — данка Каролін Возняцкі.

Рейтинг WTA від 29 жовтня:

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 6921 очко;

2 (2). Ангелік Кербер (Німеччина) - 5875;

3 (3). Каролін Возняцкі (Данія) - 5586;

4 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 5350;

5 (4). Наомі Осака (Японія) - 5115;

6 (6). Слоан Стівенс (США) - 5023;

7 (5). Петра Квітова (Чехія) - 4630;

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4465;

9 (9). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4334;

10 (10). Дарина Касаткіна (Росія) - 3315.

Як раніше інформував УНН, 28 жовтня виграла підсумковий Чемпіонат WTA 2018 року, здобувши найбільший титул у своїй кар’єрі. Почала турнір обігравши п’яту ракетку світу Петру Квітову (6–3, 6–3), якій програвала до цього 6 разів поспіль. Також на коловому етапі виграла у восьмої ракетки Кароліни Плішкової (6–3, 2–6, 6–3) та у минулорічної чемпіонки цього змагання, третьої ракетки світу Каролін Возняцкі (5–7, 7–5, 6–3). У півфіналі обіграла Кікі Бертенс (7–5, 6—7(5—7), 6–4) і вийшла у фінал, де здобула перемогу над шостою ракеткою світу Слоун Стівенс (3–6, 6–2, 6–2). Еліна Світоліна першою з українок виграла Чемпіонат WTA, що є п’ятим за престижністю турніром після турнірів Великого шолома.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10