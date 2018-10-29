Світоліна піднялася на четвертий рядок рейтингу WTA

Очолює рейтинг, як і раніше, румунка Сімона Халеп, на другому місці розташувалася німкеня Ангеліка Кербер, на третьому — данка Каролін Возняцкі.

Рейтинг WTA від 29 жовтня:

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 6921 очко;

2 (2). Ангелік Кербер (Німеччина) - 5875;

3 (3). Каролін Возняцкі (Данія) - 5586;

4 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 5350;

5 (4). Наомі Осака (Японія) - 5115;

6 (6). Слоан Стівенс (США) - 5023;

7 (5). Петра Квітова (Чехія) - 4630;

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4465;

9 (9). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4334;

10 (10). Дарина Касаткіна (Росія) - 3315.

Як раніше інформував УНН, 28 жовтня виграла підсумковий Чемпіонат WTA 2018 року, здобувши найбільший титул у своїй кар’єрі. Почала турнір обігравши п’яту ракетку світу Петру Квітову (6–3, 6–3), якій програвала до цього 6 разів поспіль. Також на коловому етапі виграла у восьмої ракетки Кароліни Плішкової (6–3, 2–6, 6–3) та у минулорічної чемпіонки цього змагання, третьої ракетки світу Каролін Возняцкі (5–7, 7–5, 6–3). У півфіналі обіграла Кікі Бертенс (7–5, 6—7(5—7), 6–4) і вийшла у фінал, де здобула перемогу над шостою ракеткою світу Слоун Стівенс (3–6, 6–2, 6–2). Еліна Світоліна першою з українок виграла Чемпіонат WTA, що є п’ятим за престижністю турніром після турнірів Великого шолома.