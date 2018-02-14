Свитолина победила на старте соревнований в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина начала борьбу за трофей на турнире категории WTA Premier 5 с призовым фондом около 3,2 млн долл. в Дохе (Катар), сообщает корреспондент УНН.
На турнире в Дохе первая ракетка Украины, посеянная под третьим номером вступила в борьбу со второго круга, в котором встретилась с одной из победительниц квалификации чешкой Маркетой Вондрушовой. 6:2, 6:4 в пользу нашей соотечественницы.
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Всего наша соотечественница выиграла 63 мяча против 46 у чешки допустила на 9 невынужденных ошибок меньше, на 2 двойные ошибки меньше и реализовала 4/7 брейкпойнты против 1/5 в Вондроушовой.
Примечательно, что в следующем круге оппоненткой Свитолиной станет победительница встречи между полькой Агнешкой Радваньской (33 в мире) и чешкой Петрой Квитовой (21). В очных баталиях украинка уступает полячке 0:4, а Квитовой - 1:6.
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Напомним, что ранее в Дохе не смогли преодолеть стадию первого круга Леся Цуренко (поражение Михаэле Бузарнеску) и Екатерина Бондаренко (прошла квалификацию, а в основе уступила Суарес-Наварро).