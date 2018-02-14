Світоліна перемогла на старті змагань у Катарі

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна розпочала боротьбу за трофей на турнірі категорії WTA Premier 5 з призовим фондом близько 3,2 млн. дол. в Досі (Катар), повідомляє кореспондент УНН.

На турнірі в Досі перша ракетка України, посіяна під третім номером вступила в боротьбу з другого кола, в якому зустрілася з однією із переможниць кваліфікації чешкою Маркетою Вондрушовою. 6:2, 6:4 на користь нашої співвітчизниці.

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Всього наша співвітчизниця виграла 63 м'ячі проти 46 у чешки припустилася на 9 невимушених помилок менше, на 2 подвійні помилки менше і реалізувала 4/7 брейкпойнти проти 1/5 у Вондроушової.

Примітно, що у наступному колі опоненткою Світоліної стане переможниця зустрічі між полячкою Агнешкою Радванською (33 у світі) та чешки Петри Квітової (21). В очних баталіях українка поступається полячці 0:4, а Квітовій – 1:6.

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Нагадаємо, що раніше в Досі не змогли подолати стадію першого кола Леся Цуренко (поразка Міхаелі Бузарнеску) та Катерина Бондаренко (пройшла кваліфікацію, а в основі поступилася Суарес-Наварро).

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