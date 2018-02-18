Свитолина получила первый номер посева на турнире "WTA Premier" в Дубае

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68841 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84751 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87485 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109150 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100935 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111750 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Свитолина получила первый номер посева на турнире "WTA Premier" в Дубае

Свитолина получила первый номер посева на турнире "WTA Premier" в Дубае

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина примет участие в турнире WTA Premier “Dubai Duty Free Tennis Championships”, который состоится в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Украинка получила первый номер посева и вступит в борьбу со второго раунда, где ее соперницей станет победительница встречи между Кики Бертенс (Нидерланды) и одной из участниц с квалификационного этапа.

Отметим, что на престижных соревнованиях будут выступать и такие ведущие теннисистки, как испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, латвийка Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, экс-первая ракетка мира немка Анжелика Кербер и другие.

Кроме того добавим, что Свитолина - прошлогодняя победительница соревнований, однако в этом году турнир проводится в категории WTA Premier (в 2017 - WTA Premier 5).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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