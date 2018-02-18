Свитолина получила первый номер посева на турнире "WTA Premier" в Дубае

Украинка получила первый номер посева и вступит в борьбу со второго раунда, где ее соперницей станет победительница встречи между Кики Бертенс (Нидерланды) и одной из участниц с квалификационного этапа.

Отметим, что на престижных соревнованиях будут выступать и такие ведущие теннисистки, как испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, латвийка Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, экс-первая ракетка мира немка Анжелика Кербер и другие.

Кроме того добавим, что Свитолина - прошлогодняя победительница соревнований, однако в этом году турнир проводится в категории WTA Premier (в 2017 - WTA Premier 5).