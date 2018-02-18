Світоліна отримала перший номер посіву на турнірі "WTA Premier" у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна візьме участь у турнірі WTA Premier "Dubai Duty Free Tennis Championships", що відбудеться у Дубаї, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Українка отримала перший номер посіву і вступить у боротьбу з другого раунду, де її суперницею стане переможниця зустрічі між Кікі Бертенс (Нідерланди) та однією із учасниць з кваліфікаційного етапу.
Відзначимо, що на престижних змаганнях виступатимуть і такі провідні тенісистки, як іспанка Гарбіньє Мугуруса, чешка Кароліна Плішкова, латвійка Олена Остапенко, француженка Каролін Гарсія, екс-перша ракетка світу німкеня Ангелік Кербер та інші.
Крім того додамо, що Світоліна - торішня переможниця змагань, проте в цьому році турнір проводиться в категорії WTA Premier (в 2017 - WTA Premier 5).