Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место, передает УНН.
Согласно обновленному рейтингу на 13 августа, Элина Свитолина опустилась с пятого места на седьмое.
Леся Цуренко поднялась на 44-ю позицию. Екатерина Бондаренко остается на 86-й. Екатерина Козлова потеряла одну строчку и теперь занимает 90-е место в рейтинге.
Даяна Ястремская - 103-я, Марта Костюк - 131-я, Ангелина Калинина - 135-я.
Как сообщал УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в Монреале 3-й ракетке мира американке Слоан Стивенс.