Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Согласно обновленному рейтингу на 13 августа, Элина Свитолина опустилась с пятого места на седьмое.

Леся Цуренко поднялась на 44-ю позицию. Екатерина Бондаренко остается на 86-й. Екатерина Козлова потеряла одну строчку и теперь занимает 90-е место в рейтинге.

Даяна Ястремская - 103-я, Марта Костюк - 131-я, Ангелина Калинина - 135-я.

Как сообщал УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в Монреале 3-й ракетке мира американке Слоан Стивенс.