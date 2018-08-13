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Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Киев • УНН

 • 13568 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место, передает УНН.

Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Согласно обновленному рейтингу на 13 августа, Элина Свитолина опустилась с пятого места на седьмое.

Леся Цуренко поднялась на 44-ю позицию. Екатерина Бондаренко остается на 86-й. Екатерина Козлова потеряла одну строчку и теперь занимает 90-е место в рейтинге.

Даяна Ястремская - 103-я, Марта Костюк - 131-я, Ангелина Калинина - 135-я.

Как сообщал УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в Монреале 3-й ракетке мира американке Слоан Стивенс.

Украинские Национальные Новости

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