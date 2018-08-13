Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В оновленому рейтингу WTA українка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце, передає УНН.
Згідно з оновленим рейтингом на 13 серпня, Еліна Світоліна опустилася з п’ятого місця на сьоме.
Леся Цуренко піднялась на 44-ту позицію. Катерина Бондаренко залишається на 86-й. Катерина Козлова втратила одну сходинку і наразі посідає 90-е місце в рейтингу.
Даяна Ястремська – 103-тя, Марта Костюк – 131-ша, Ангеліна Калініна – 135-та.
Як повідомляв УНН, перша ракетка України Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру WTA в Монреалі 3-й ракетці світу американці Слоан Стівенс.