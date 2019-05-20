Свитолина опустилась в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) за 20 мая украинка Элина Свитолина опустилась с шестого на девятое место, передает УНН.
В обновленном рейтинге WTA за 20 мая украинка Элина Свитолина опустилась с шестого на девятое место. Свитолина, в прошлом году выиграв турнир серии Premier5 в Риме, в этом сезоне не смогла защитить титул и потеряла сразу три строки.
Свитолину, в активе которой 3967 очков, опережают в списке японка Наоми Осака (6486), чешка Каролина Плишкова (5685), румынка Симона Халеп (5533), голландка Кики Бертенс (5050), немка Анджелик Кербер (5095), чешка Петра Квитова ( 5055), американка Слоун Стивенс (4552) и австралийка Эшли Барти (4430).
Леся Цуренко (1796) и Даяна Ястремская (1319), проиграв в стартовом раунде соревнований в Риме, опустились на одну позицию. Цуренко стала 27-й, а Ястремская - 42-й.
Екатерина Козлова (640) по итогам недели удержалась на 66-м месте мирового рейтинга.
Напомним, Свитолина в первом матче сложила полномочия действующей чемпионки турнира в Риме.