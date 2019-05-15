Світоліна у першому матчі склала повноваження чинної чемпіонки турніру в Римі

Світоліна почала виступи одразу з другого кола проти білоруски Вікторії Азаренко. У першому сеті більша кількість брейків призвела до виграшу українки 6:4. У другій партії дощ двічі переривав гру. Білоруска відірвалася у рахунку та не залишила шансів нашій спортсменці — 6:1. Вирішальний сет розпочався з двох брейків для Світоліної, яка вела 3:0, а при 5:2 не змогла подати на матч та зазнала фіаско 5:7.

Примітно, що дівчата зустрілися на корті в третій раз. У 2015 році Азаренко виграла їх обидва матчі на харді. Для Світоліної це був другий поєдинок на ґрунті в цьому сезоні (в Мадриді наша тенісистка програла Полін Парментье).

Крім того, безпрограшна серія українки в Римі, яка минулого року виграла змагання, налічувала 10 перемог поспіль.

Відзначимо, що Даяна Ястремська у першому колі також в трьох сетах вилетіла від рук іспанки Карлос Суарес-Наварро — 4:6, 6:1, 3:6.