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Свитолина в первом матче сложила полномочия действующей чемпионки турнира в Риме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели на старте турнира WTA Premier 5 в Риме, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Свитолина начала выступления сразу со второго круга против белоруски Виктории Азаренко. В первом сете большее количество брейков привело к выигрышу украинку 6:4. Во второй партии дождь дважды прерывал игру. Белоруска оторвалась в счете и не оставила шансов нашей спортсменке — 6:1. Решающий сет начался с двух брейков для Свитолиной, которая вела 3:0, а при 5:2 не смогла подать на матч и потерпела фиаско 5:7.

Примечательно, что девушки встретились на корте в третий раз. В 2015 году Азаренко выиграла их оба матча на харде. Для Свитолиной это был второй поединок на грунте в этом сезоне (в Мадриде наша теннисистка проиграла Полин Парментье).

Кроме того, беспроигрышная серия украинки в Риме, в прошлом году выигравшей соревнования, насчитывала 10 побед подряд.

Отметим, что Даяна Ястремская в первом круге также в трех сетах вылетела от рук испанки Карлос Суарес-Наварро — 4:6, 6:1, 3:6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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