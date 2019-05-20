Світоліна опустилась у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за 20 травня українка Еліна Світоліна опустилася з шостого на дев'яте місце, передає УНН.
В оновленому рейтингу WTA за 20 травня українка Еліна Світоліна опустилася з шостого на дев'яте місце. Світоліна, в минулому році виграла турнір серії Premier5 в Римі, в цьому сезоні не змогла захистити титул і втратила відразу три рядки.
Світоліну, в активі якої 3967 очок, випереджають у списку японка Наомі Осака (6486), чешка Кароліна Плішкова (5685), румунка Сімона Халеп (5533), голландка Кікі Бертенс (5050), німкеня Анджелік Кербер (5095), чешка Петра Квітова (5055), американка Слоун Стівенс (4552) та австралійка Ешлі Барті (4430).
Леся Цуренко (1796) і Даяна Ястремська (1319), програвши в стартовому раунді змагань в Римі, опустилися на одну позицію. Цуренко стала 27-ю, а Ястремська - 42-ю.
Катерина Козлова (640) за підсумками тижня втрималася на 66-му місці світового рейтингу.
Нагадаємо, Світоліна у першому матчі склала повноваження чинної чемпіонки турніру в Римі.