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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 2094 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39465 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60930 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69081 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72184 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60386 просмотра

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Свитолина может пропустить матч Кубка Федераций против Австралии

Свитолина может пропустить матч Кубка Федераций против Австралии

Киев  •  УНН

 • 10536 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидер женской сборной Украины по теннису Элина Свитолина подвергла сомнению свой приезд в национальную команду в будущем противостоянии Кубка Федераций с Австралией, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

"Возможен факт пропуска, потому что матч будет проводиться в Австралии, и тогда я пропускаю два крупнейших турнира, одни из крупнейших турниров в начале года. Поэтому участие стоит под большим вопросом не только для меня и для всех, кто из Австралии тоже, и для нашей команды. То есть мы будем думать и смотреть уже чуть позже ", - отметила Свитолина.

Также спортсменка подвела итоги сезона.

"Я выиграла много турниров в этом году и играла очень на высоком уровне, очень стабильно и для меня было очень важно попасть в Сингапур. Я это сделала. Закончить, конечно, на шестом месте - немножко не так как хотелось, но все равно я провела очень хороший сезон ", - отметила теннисистка.

Напомним, что ранее после жеребьевки стали известны соперники украинских сборных в Кубке Федераций и Кубка Дэвиса.

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