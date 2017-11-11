Свитолина может пропустить матч Кубка Федераций против Австралии

"Возможен факт пропуска, потому что матч будет проводиться в Австралии, и тогда я пропускаю два крупнейших турнира, одни из крупнейших турниров в начале года. Поэтому участие стоит под большим вопросом не только для меня и для всех, кто из Австралии тоже, и для нашей команды. То есть мы будем думать и смотреть уже чуть позже ", - отметила Свитолина.

Также спортсменка подвела итоги сезона.

"Я выиграла много турниров в этом году и играла очень на высоком уровне, очень стабильно и для меня было очень важно попасть в Сингапур. Я это сделала. Закончить, конечно, на шестом месте - немножко не так как хотелось, но все равно я провела очень хороший сезон ", - отметила теннисистка.

Напомним, что ранее после жеребьевки стали известны соперники украинских сборных в Кубке Федераций и Кубка Дэвиса.