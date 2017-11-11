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Світоліна може пропустити матч Кубку Федерацій проти Австралії

Світоліна може пропустити матч Кубку Федерацій проти Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідер жіночої збірної України з тенісу Еліна Світоліна піддала сумніву свій приїзд до національної команди в майбутньому протистоянні Кубку Федерацій із Австралією, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

"Можливий факт пропуску, тому що матч буде проводитися в Австралії, і тоді я пропускаю два найбільших турніру, одні з найбільших турнірів на початку року. Тому участь стоїть під великим питанням не тільки для мене і для всіх, хто з Австралії теж, і для нашої команди. Тобто ми будемо думати і дивитися вже трохи пізніше", - зауважила Світоліна.

Також спортсменка підбила підсумки сезону.

"Я виграла багато турнірів в цьому році і грала дуже на високому рівні, дуже стабільно і для мене було дуже важливо потрапити в Сінгапур. Я це зробила. Закінчити, звичайно, на шостому місці - трошки не так як хотілося, але все одно я провела дуже хороший сезон", - наголосила тенісистка.

Нагадаємо, що раніше після жеребкування стали відомими суперники українських збірних у Кубку Федерацій та Кубку Девіса.

Українські Національні Новини

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