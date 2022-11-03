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"Мир должен быть на стороне Киева, потому что путинская россия разрушает Украину" – ЕС

"Мир должен быть на стороне Киева, потому что путинская россия разрушает Украину" – ЕС

Киев • УНН

 • 251827 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину, потому что страна готовится продолжать борьбу против вторжения россии в следующие зимние месяцы, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

Цитата

«Приближается зима. путин ждет, когда «генерал Винтер» (инженер-механик штаба командующего морскими силами Балтийского моря - ред.) придет и поддержит российскую армию», - предупредил Боррель в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в западногерманском городе Мюнстер.

«Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и мы имеем моральную обязанность поддержать их», - добавил он.

Детали

Боррель сказал, что путин прибегают к нападениям на гражданскую инфраструктуру из-за неудач, понесенных его войсками на поле боя.

«путинская россия разрушает Украину. Они не могут ее оккупировать, они не могут победить на поле боя, они не могут выиграть войну и планомерно разрушают страну», - заявил журналистам дипломат.

Добавим

Группа стран G7 не позволит россии этой зимой устроить "голодную смерть" украинцам, заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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