"Світ має бути на боці Києва, тому що путінська росія руйнує Україну" – ЄС

Цитата

«Наближається зима. путін чекає, коли «генерал Вінтер» (інженер-механік штабу командувача морських сил Балтійського моря - ред.) прийде та підтримає російську армію», - попередив Боррель у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 у західнонімецькому місті Мюнстер.

«Зараз як ніколи ми маємо підтримувати Україну, український народ. Вони борються, захищають свою країну, і ми маємо моральний обов'язок підтримати їх», - додав він.

Деталі

Боррель сказав, що путін вдається до нападів на громадянську інфраструктуру через невдачі, понесені його військами на полі бою.

«путінська росія руйнує Україну. Вони не можуть її окупувати, вони не можуть перемогти на полі бою, вони не можуть виграти війну і вони планомірно руйнують країну», - заявив журналістам дипломат.

Додамо

Група країн G7 не дозволить росії цієї зими влаштувати "голодну смерть" українцям, заявила у четвер міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.