Свириденко: 1,5 млрд гривен предусмотрено для поддержки бизнеса на Харьковщине

В 2024 году для предпринимателей Харьковщины предусмотрено выделение 1,5 млрд гривен в рамках программы поддержки бизнеса. Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках этих полтора миллиарда гривен, бизнес Харьковщины может воспользоваться всеми инструментами в рамках политики "Сделано в Украине". Это и гранты на переработку, микрогранты, доступные кредиты, ипотечная программа, компенсации аграриям за отечественную сельхозтехнику и другие программы - говорит Свириденко.

По ее словам, стране важно поддерживать прифронтовые регионы, такие как Харьковщина, ведь со времени вторжения в области пострадали более 60 тысяч объектов.Свириденко говорит, что в связи с регулярными обстрелами области и проблемами с электроснабжением, правительство разрабатывает несколько инициатив для поддержки бизнеса на Харьковщине.

Планируется увеличение максимального размера микрогрантов для бизнеса с 250 тысяч гривен до 500 тысяч гривен и расширение программы микрогрантов для самозанятых лиц до 100 тысяч гривен.

Также рассматривается введение программы компенсаций для малого, среднего и крупного бизнеса при условии сохранения или создания новых рабочих мест на срок до полугода.

Правительство поручило министерствам и другим государственным органам рассмотреть варианты предоставления микро-, малым и средним предприятиям в Харькове портфельных гарантий. Кроме того, предусматривается установление льготных тарифов для железнодорожных грузовых перевозок со станций, расположенных на прифронтовых территориях.

Из-за отсутствия электроэнергии и регулярных обстрелов бизнес Харьковщины работает в сверхсложных условиях, закупают тонны топлива в сутки, чтобы работать хотя бы благодаря генераторам. Поэтому работаем над решениями, которые помогли бы поддержать предпринимателей. Поэтому призываю украинский бизнес и граждан поддержать харьковских предпринимателей генераторами, топливом и заказами на их товары. В это сложное время нам важно быть как никогда объединенными - добавила Юлия Свириденко.

По словам Первого вице-премьер-министра Украины, в целом на поддержку украинского бизнеса в 2024 году государство заложило рекордные 45 млрд грн. По прогнозам, с нынешнего роста ВВП в 4,6%, вклад этих программ будет на уровне 1%.

Напомним,

Президент Зеленский посетил Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решения по усилению противовоздушной обороны и поддержке региональной экономики во время войны.

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