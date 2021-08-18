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Свинина, баранина и говядина увеличивает риск болезни сердца на 9% - ученые

Свинина, баранина и говядина увеличивает риск болезни сердца на 9% - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Употребление в пищу красного и обработанного мяса, такого как бекон, сосиски и ветчина, или необработанного, такого как свинина, баранина и говядина может значительно увеличить риск развития сердечных заболеваний. Ученые говорят об этом уже не в первый раз, однако новое исследование показывает всю серьезность последствий, передает УНН ссылаясь на Taylor Francis Online.

Цитата

“В рамках новой работы ученые изучили результаты 13 различных исследований с участием 1,4 миллиона человек. Общий период наблюдения за добровольцами составлял 30 лет. Анализ этих данных позволил команде из Оксфордского университета комплексно и всесторонне изучить влияние мяса на здоровье ”, - говорится в результатах исследования.

Ученые обнаружили, что на каждые 50 грамм подержанного обработанного мяса (колбаса, сосиски, бекон) в день риск ишемической болезни сердца возрастает на 18%. Что касается необработанного красного мяса, такого как свинина, баранина и говядина, риск увеличился на 9% по сравнению с полным отказом от мяса. В ходе анализа не было выявлено никакого увеличения риска при употреблении птицы.

“Команда предполагает, что такие последствия могут быть связаны с более высокой концентрацией насыщенных жиров в красном мясе и соли в обработанном мясе. Насыщенные жиры повышают уровень вредного холестерина, а избыток соли сильно влияет на повышение давления. Оба эти факторы хорошо известными причинами развития ишемической болезни сердца”, — отметили ученые Оксфордского университета.

Доктор Аника Кнюппель, соавтор исследования, вышла за рамки проблем со здоровьем, добавив, что производство мяса также является основным фактором выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата. Сокращение потребления мяса может положительно сказаться как на здоровье людей, так и планеты.

Кстати говоря

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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